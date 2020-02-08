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08 февраля 2020, суббота, 23:42 96
Европа 2020-02-08T23:42:46+02:00
Українські Новини
На Германию надвигается мощный ураган "Забине"

На Германию надвигается мощный ураган "Забине"

Валерия Драгомирова
Спасатели, Ураган Забине, Ураган, Германия
Иллюстрация ураган из космоса. Фото: NASA
Иллюстрация ураган из космоса. Фото: NASA

На Германию надвигается сильный ураган "Забине", который должен обрушиться на страну в ночь с воскресенья на понедельник.

Об этом сообщает "DW".

"Будет опасно", - предупредил метеоролог Андреас Фридрих из Немецкой метеослужбы (DWD).


Ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час.

На общественном транспорте ожидаются серьезные перебои. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn рекомендовал пассажирам, запланировавшим поездки на период с 9 по 11 февраля, перенести их на другое время.

В аэропорту Кельн-Бонн закрепляют мобильные трапы и небольшие самолеты, а крупным транспортным самолетам производят "штормовую заправку" горючим, чтобы сделать их более тяжелыми.

Кроме того, Министерство образования федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия разрешило директорам учебных заведений и родителям самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу.

Спасательные и пожарные службы в немецких городах приведены в состояние повышенной готовности.

Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести. 

Ранее на Францию, Испанию и Португалию обрушился ураган: погибли 8 человек.

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