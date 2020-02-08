На Германию надвигается мощный ураган "Забине"

На Германию надвигается сильный ураган "Забине", который должен обрушиться на страну в ночь с воскресенья на понедельник.

Об этом сообщает "DW".

"Будет опасно", - предупредил метеоролог Андреас Фридрих из Немецкой метеослужбы (DWD).



Ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час.

На общественном транспорте ожидаются серьезные перебои. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn рекомендовал пассажирам, запланировавшим поездки на период с 9 по 11 февраля, перенести их на другое время.



В аэропорту Кельн-Бонн закрепляют мобильные трапы и небольшие самолеты, а крупным транспортным самолетам производят "штормовую заправку" горючим, чтобы сделать их более тяжелыми.



Кроме того, Министерство образования федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия разрешило директорам учебных заведений и родителям самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу.

Спасательные и пожарные службы в немецких городах приведены в состояние повышенной готовности.



Как сообщали Українські Новини, в Испании из-за масштабного урагана "Глория" погибло 13 человек, и 4 пропали без вести.



Ранее на Францию, Испанию и Португалию обрушился ураган: погибли 8 человек.



