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  • Тропічний ураган "Ханна" частково зруйнував стіну на кордоні США і Мексики
27 липня 2020, понеділок, 13:59 8
Америка 2020-07-27T15:30:03+03:00
Українські Новини
Тропічний ураган "Ханна" частково зруйнував стіну на кордоні США і Мексики

Тропічний ураган "Ханна" частково зруйнував стіну на кордоні США і Мексики

Елизавета Кесельман
США, Мексика, Ураган, Техас, Непогода, ​Непогода в США, Кордон, Стіна з Мексикою

Тропічний ураган "Ханна", що виник у штаті Техас (США) і залишив без світла понад 200 тисяч будинків, частково зруйнував стіну на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції. Про це повідомляє Daily Mail.

Як наголошується, ураган зруйнував фрагмент стіни, побудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції. Ця ділянка розташовувалася на кордоні американського штату Техас і мексиканського штату Тамауліпас, він був збудований на приватні кошти.

У липні експерти піддали критиці якість загородження на цій ділянці і попередили, що він може впасти в річку Ріо-Гранде. Крім того, на цій ділянці раніше була помічена корозія.

 

Раніше Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в штаті Техас. Крім того, губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в 32 прибережних округах штату.

Як повідомляли Українські Новини, в січні 2017 року Трамп підписав закон про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

А в березні 2019 року мав намір запросити у конгресу виділити на будівництво стіни ще 8,6 млрд доларів.

Згодом, у квітні 2019, стало відомо, що Міністерство оборони США уклало контракти майже на мільярд доларів з двома компаніями на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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