Ко дню Крещения Руси в Киеве 28 июля состоятся праздничные богослужения

В честь 1032-летия Крещения Руси, которое будут отмечать 28 июля, Украинская православная церковь (Киевского патриархата), Православная церковь Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом, ПЦУ) и Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) планируют проводить праздничные богослужения. Однако, в связи с эпидемией коронавируса, традиционный крестный ход проводить не будут, передают Українськi Новини.

В честь 1032-летия Крещения Руси украинская православная церковь (Киевского патриархата) проведет праздничное богослужение во главе с главой церкви Филаретом во Владимирском соборе.

"Мы будем проводить службу в соборе", – сказали в церкви.

В то же время, УПЦ КП не планирует проводить молебень 28 июля возле памятника князю Владимиру на Владимирской горке в Киеве.

Также 28 июля состоится праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре с участием митрополита Онуфрия украинской православной церкви (в каноническом единстве с Московским патриархатом).

Об этом сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Служба в 09:00 в Лавре", –- сказал он.

По его словам, праздничное богослужение состоится 28 июля.

Также он сообщил, что церковь не приглашала на богослужение представителей власти, но если они изъявят желание, то могут прийти.

"Кто захочет, придет. Все люди могут приходить. Их (представителей власти) специально никогда не приглашали", – отметил Климент.

Кроме того, 28 июля в 9:00 Блаженнейший Митрополит Епифаний совершит Божественную литургию по случаю 1032-й годовщины Крещения Руси-Украины. Также в 13:00 предстоятель Православной Церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патриархатом), совершит молебен у памятника святому Владимиру.

Как сообщали Українськi Новини, Православная церковь Украины не планирует проводиь крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси.

Также из-з пандемии коронавируса Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) отказалась проводить крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси.