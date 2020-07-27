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27 июля 2020, понедельник, 11:21 421 Документ
Кабмин 2020-07-27T12:30:03+03:00
Українські Новини
Малюська в июне заработал на 25 тысяч меньше, чем его заместитель

Малюська в июне заработал на 25 тысяч меньше, чем его заместитель

Ирина Николенко
Министерство юстиции, Денис Малюська, Зарплата чиновников, Зарплата за июнь, Зарплата чиновников на карантине
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за июнь составила 47,2 тыс. гривен, его замов – от 47,2 тыс. до 72,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в июне, составила 47 230 гривен.

При этом должностной оклад составил 56 100 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 11 220 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 20 090 гривен.

Материальная помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца составила 47 230 гривен, заместителей Александра Банчука – 47 230 гривен, Виталия Василика – 47 230 гривен, Елены Высоцкой – 47 230 гривен, Андрея Гайченко – 47 230 гривен, Валерии Коломиец – 47 230 гривен, Ивана Лищины – 72 665 гривен, Ольги Онищук – 50 460 гривен, госсекретаря Елены Богачевой – 47 230 гривен.

Заработная плата за июнь Дениса Малюськи. Ответ на запрос Українських НовинЗаработная плата за июнь Дениса Малюськи. Ответ на запрос Українських Новин

Зарплата в Министерстве юстиции. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата в Министерстве юстиции. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, в мае заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи составила 47,2 тыс. гривен, его замов - по 47,2 тыс. гривен.

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за апрель составила 47,2 тыс. гривен, его замов - по 47,2 тыс. гривен.

Также 4 марта Верховная Рада переназначила Дениса Малюську на должность министра юстиции.

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