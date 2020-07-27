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  • Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе
27 июля 2020, понедельник, 10:56 802
Экономика 2020-07-27T11:15:01+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: 24tv.ua

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 27 июля снизилась на 17,3%, или на 244,22 гривны/МВт-ч до 1 169,32 гривен/МВт-ч по сравнению с 20 июля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,1%, или на 2 гривны/МВт-ч до 1 705,8 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (36,28 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,84 евро/МВт-ч) в 34,4 раза, в Швеции (10,18 евро/МВт-ч) - в 3,6 раза, в Дании (31,08 евро/МВт-ч) - на 14,3%, во Франции (35,05 евро/МВт-ч) на 3,4%, в Германии (32,53 евро/МВт-ч) - на 10,3%, в Австрии (33,46 евро/МВт-ч) на 7,8%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 6,1%, или на 2,15 евро/МВт-ч до 37,12 евро/МВт-ч (1 196 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 27 июля).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

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