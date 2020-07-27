Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 17%, но она все еще выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 27 июля снизилась на 17,3%, или на 244,22 гривны\/МВт-ч до 1 169,32 гривен\/МВт-ч по сравнению с 20 июля. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,1%, или на 2 гривны\/МВт-ч до 1 705,8 гривны\/МВт-ч. Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (36,28 евро\/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (1,84 евро\/МВт-ч) в 34,4 раза, в Швеции (10,18 евро\/МВт-ч) - в 3,6 раза, в Дании (31,08 евро\/МВт-ч) - на 14,3%, во Франции (35,05 евро\/МВт-ч) на 3,4%, в Германии (32,53 евро\/МВт-ч) - на 10,3%, в Австрии (33,46 евро\/МВт-ч) на 7,8%. Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 6,1%, или на 2,15 евро\/МВт-ч до 37,12 евро\/МВт-ч (1 196 гривен\/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 27 июля). Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии. Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь. Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.