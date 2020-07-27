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  • В киевском парке Шевченко открылся "Киновернисаж под открытым небом": график показов
27 июля 2020, понедельник, 10:20 7
Афиша 2020-07-27T10:20:01+03:00
Українські Новини
В киевском парке Шевченко открылся "Киновернисаж под открытым небом": график показов

В киевском парке Шевченко открылся "Киновернисаж под открытым небом": график показов

Ирина Николенко
Кино, Кинофестиваль, Фильмы, Кинотеатр, Кинотеатр Киев
Кинотеатр. Фото: freepik
Кинотеатр. Фото: freepik

После того, как в Украине возобновили работу кинотеатры, в Киеве началось уникальное событие – "Киновернисаж под открытым небом". Летний кинотеатр происходит возле памятника Т. Шевченко в одноименном парке для киевлян и гостей столицы, передают Українські Новини

С 25 июля по 15 сентября ежедневно будут проходить показы лучших украинских фильмов последних лет. Вход на все показы бесплатный, начало в 20:30.

В программе авторское кино, громкие премьеры, ленты, которые собрали самую большую кассу и получили призы на кинофестивалях, детское и подростковое кино и др.

В жителей и гостей столицы есть возможность смотреть ленты на большом экране в безопасной среде, не подвергая опасности себя и близких во времена пандемии коронавируса.

Место проведения: ул. Л.Толстого, ул. Терещенковская, парк Шевченко.

Ранее Українські Новини сообщали, в Украине начался фестиваль французских комедий в онлайн формате.

Также в июне состоялся онлайн-фестиваль "Неделя швейцарского кино".  На фестивале представили самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет.

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