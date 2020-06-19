Сегодня в Украине стартует онлайн-фестиваль "Неделя швейцарского кино"

С сегодняшнего дня, 19 июня, в Украине на сайте swissfilm.org.ua стартует онлайн-фестиваль "Неделя швейцарского кино". Об этом сообщает Arthouse Traffic.

На фестивале в четвертый раз представят самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами – посмотреть их можно бесплатно в любое удобное время до 28 июня включительно.

В этом году фестиваль сосредотачивается на гендерном равенстве – одной из глобальных целей устойчивого развития ООН. В его программу вошли 4 ленты, снятые режиссерками, которые представляют разнообразие женских взглядов.

В рамках фестиваля 22 июня в 20:00 состоится онлайн-дискуссия на тему "Female gaze: гендерное равенство в современном кино". Ее участники и участницы обсудят гендерное равенство в киноиндустрии Украины и Швейцарии – одинаковые ли условия для создания фильмов для женщин и мужчин, нуждается ли индустрия в введении квот и высоко ли находится "стеклянный потолок" для профессионалок, которые делают карьеру в кино. Гендерная репрезентация – тема, которая остро дискутируется в мировой индустрии уже давно, а с началом движения #MeToo стала еще более актуальной. К обсуждению присоединятся Юлия Синькевич, продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля, Петра Бьондини Фольпе, режиссерка фильма "Божественный порядок", Владимир Яценко, продюсер фильмов "Атлантида", "Домой", "Дикое поле", Клод Вильд, Посол Швейцарии в Украине. Модерировать дискуссию будет Дарья Бадьёр, кинокритикесса, кураторка кинофестиваля "Киевская неделя критики".

В программе фестиваля:

Лента совместного производства Швейцарии и Италии, драма "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер в свое время получила премию за лучший сценарий Каннского кинофестиваля. Фильм рассказывает о дружбе простодушного деревенского дурачка Лазаря и избалованного аристократа Танкреди.

Хулиганская комедия "Стрикер" – о смельчаках, которые выбегают обнаженными во время массовых мероприятий, например, на футбольных матчах. Главный герой фильма, учитель физкультуры, планирует избавиться от финансовых проблем, занявшись тренировкой стрикеров. На фестивале комедий в Лос-Анджелесе лента получила премию за лучший фильм на иностранном языке и режиссуру.

Также в программе зрителей ожидает феминистская драма "Божественный порядок" режиссерки Петры Фольпе. До 1971 года Швейцария оставалась последним западным государством, где женщины не имели права голоса –фильм расскажет о борьбе простых женщин против дискриминации. "Божественный порядок" получил четыре премии фестиваля в Трайбеци и три национальных премии Swiss Film Prize.

Анимационный фильм "Жизнь кабачка" (Швейцария, Франция) режиссера Клода Барраса – история о мальчике сироте Икаре, который попадает в приют, где каждый ребенок рассказывает ему свою непростую историю. В новом доме он получает смешное прозвище, находит товарищей и узнает, что такое крепкая дружба, забота и настоящая любовь. В 2017 году лента была номинирована на премию "Оскар" как лучший анимационный фильм и получила премию "Сезар" как лучший анимационный фильм.

Швейцарско-немецкая драма "Невинный" Симона Жакме была впервые показана в рамках конкурсной программы международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, где претендовала на Гран-при, и была отмечена премией Swiss Film Prize за лучшую женскую роль. В центре сюжета – женщина, которая в равной степени предана семье, ревностным христианам-традиционалистам и своей исследовательской работе.

Главная героиня мелодрамы "Мечта Катрины" режиссеров Дарио и Мирко Бишофбергеров хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе, однако благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. На международном кинофестивале в Дублине лента была отмечена за лучшую операторскую работу.

Драма "Ветер перемен" со звездой французского кино Мелани Тьерри в главной роли получила премию Variety Piazza Grande Award международного кинофестиваля в Локарно. Сюжет фильма режиссерки Беттины Оберли построен вокруг молодой пары, которая убегает от суеты города в отдаленный альпийский уголок.

"Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы" исследует жизнь и отношения общества ортодоксальных евреев. В 2019 году фильм был национальным кандидатом от Швейцарии на соискание премии "Оскар" как лучший международный фильм.

Итало-швейцарская мелодрама "7 дней" Роландо Колла посвящена паре, которая знакомится во время подготовки свадьбы друзей. Съемки прошли на Сицилии, где развиваются основные события фильма.

Мелодрама "Вокруг Луизы" режиссерки Ольги Баиллиф совместного производства Швейцарии и Бельгии расскажет о певице, которая переосмысливает свою жизнь после встречи с отцом, с которым она не виделась много лет.

Четвертая "Неделя швейцарского кино" пройдет в Украине с 19 по 28 июня. Все фильмы фестиваля демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Как сообщали Українські Новини, ранее вышел новый тизер украинского анимационного фильма "Виктор Робот" .

Тем временем, лучшим детским фильмом 2019 года стал "Фокстер & Макс".