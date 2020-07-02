Сегодня открылись кинотеатры: заполненность зала должна быть не более половины

В то время, как Киев усилил карантин и запретил работу кафе и развлекательных центров после 22.00, с сегодняшнего дня возобновляют работу кинотеатры. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров, передают Українські Новини.

Решение об открытии кинотеатров было принято на заседании Кабинета Министров 25 июня с соблюдением нескольких условий. Так, наполненность в зале не должна превышать 50%.

"Предлагаем… ввести запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля – разрешить их работу с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения других четких требований", – говорится в сообщении.

Ранее Українські Новини сообщали, во время карантина в Киеве гостиницы полностью возобновили работу с соблюдением карантинных мер. Отельеры должны обеспечить возможность онлайн регистрации, чтобы избежать очередей на рецепции и предотвращать скопление посетителей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах (не более 1 человека на 5 кв. метров).

В Киеве возобновили работу бассейны, которые можно посещать индивидуально, а также воспитанники спортивных школ, центров олимпийской подготовки.