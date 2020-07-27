Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы

В то время, как Хорватия требует прохождение 14-дневной самоизоляции для украинцев после пересечения границы, власть Нидерландов также установила двухнедельный карантин для граждан Украины при пересечении границы. Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на МИД Нидерландов.

Власти Нидерландов установили обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан, возвращающихся из стран, где зафиксировано большое количество случаев инфицирования коронавирусом, в том числе и из Украины.

"В связи с высоким риском распространения коронавируса, правительство призывает к 14-дневному карантину по прибытии в Нидерланды из страны, которая имеет оранжевый или красный код", – говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующие рекомендации министерство подготовило по каждой стране.

Также самоизоляцию должны проходить лица, у которых не выявлено симптомов коронавируса.

Ранее Українські Новини сообщали, с 15 июля Мальдивы открывают границы для туристов без прохождения 14-дневной самоизоляции.

Кроме того, Венгрия смягчила требования к въезду определенным категориям граждан Украины на территорию страны.