подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 09:54 298
Внешняя политика 2020-07-27T10:30:02+03:00
Українські Новини
Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы

Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы

Ирина Николенко
Нидерланды, Пересечение границы, Коронавирус в мире, самоизоляция, Карантин в мире
Нидерланды. Фото: zn.ua
Нидерланды. Фото: zn.ua

В то время, как Хорватия требует прохождение 14-дневной самоизоляции для украинцев после пересечения границы, власть Нидерландов также установила двухнедельный карантин для граждан Украины при пересечении границы. Об этом сообщает "Укрінформ" со ссылкой на МИД Нидерландов.

Власти Нидерландов установили обязательную 14-дневную самоизоляцию для граждан, возвращающихся из стран, где зафиксировано большое количество случаев инфицирования коронавирусом, в том числе и из Украины.

"В связи с высоким риском распространения коронавируса, правительство призывает к 14-дневному карантину по прибытии в Нидерланды из страны, которая имеет оранжевый или красный код", – говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующие рекомендации министерство подготовило по каждой стране.

Также самоизоляцию должны проходить лица, у которых не выявлено симптомов коронавируса.

Ранее Українські Новини сообщали, с 15 июля Мальдивы открывают границы для туристов без прохождения 14-дневной самоизоляции.

Кроме того, Венгрия смягчила требования к въезду определенным категориям граждан Украины на территорию страны.

Больше новостей о: Нидерланды Пересечение границы Коронавирус в мире самоизоляция Карантин в мире

Россия отрицает причастность к повышению уровня ра...
Черногория запретила въезд украинцам, путешествующ...
В Северной Корее заявили о первом подозрении на CO...
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ...
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
Новости
На немецкой ферме обнаружили коронавирус у 174 работников, среди которых украинцы 10:30
Судья ВАКС Федорак работала в системе МВД и является предвзятой, - адвокат 10:28
Звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвиленд умерла в Париже в 104 года 10:20
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд 10:00
Нидерланды ввели двухнедельную самоизоляцию для украинцев после пересечения границы 09:54
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Кличко задержал парней, рисовавших граффити. Скриншот видео
Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал 11:10
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточку 11:30 Мнение
больше новостей
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok