С сегодняшнего дня Мальдивы открывают границы для туристов без самоизоляции

В то время, как Западная Европа возвращает карантинные ограничения, с сегодняшнего дня, 15 июля, Мальдивы открывают свои границы для туристов без обязательной самоизоляции и прохождения теста на коронавирус. Об этом сообщает Министерство туризма Республики Мальдивы.

Как заявили в ведомстве, для поездки туристам необходимо будет подтвердить бронь в отеле, на курорте или круизном корабле, который зарегистрирован на сайте ведомства.

"Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", - говорится в сообщении.

Несмотря на отмену обязательного теста и самоизоляции, туристы с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПРЦ-тест на коронавирус.

Также местные власти смогут проводить выборочное тестирование, которое будет бесплатным для гостей.

Как сообщали Українські Новини, Венгрия смягчила требования к въезду украинцев.

Тем временем Хорватия ввела наличие теста на коронавирус или обязательную 14-дневную самоизоляцию для украинцев, которым разрешен въезд в страну в том числе с туристической целью.