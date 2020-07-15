С сегодняшнего дня Мальдивы открывают границы для туристов без самоизоляции

В то время, как Западная Европа возвращает карантинные ограничения, с сегодняшнего дня, 15 июля, Мальдивы открывают свои границы для туристов без обязательной самоизоляции и прохождения теста на коронавирус. Об этом сообщает Министерство туризма Республики Мальдивы. Как заявили в ведомстве, для поездки туристам необходимо будет подтвердить бронь в отеле, на курорте или круизном корабле, который зарегистрирован на сайте ведомства. "Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", - говорится в сообщении. Несмотря на отмену обязательного теста и самоизоляции, туристы с симптомами ОРВИ при пересечении границы должны будут сделать ПРЦ-тест на коронавирус. Также местные власти смогут проводить выборочное тестирование, которое будет бесплатным для гостей. Как сообщали Українські Новини, Венгрия смягчила требования к въезду украинцев. Тем временем Хорватия ввела наличие теста на коронавирус или обязательную 14-дневную самоизоляцию для украинцев, которым разрешен въезд в страну в том числе с туристической целью.