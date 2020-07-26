У трех знаков зодиака начнется белая полоса сегодня, — астролог

В то время, как в субботу Раки, Девы и Весы сталкивались с неприятностями в делах, в вокресенье у Овнов, Львов и Козерогов начнется белая полоса. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака 26 июля 2020, расскажут Українські Новини.

Овен

Воскреснье принесет Овнам много положительных эмоций. Это будет насыщенный событиями период, многие из текущих дел удастся успешно завершить без особого труда. Этот день также будет связан с романтикой и любовью. Представителей этого знака могут ожидать интересные знакомства, признания в любви. В важных делах проявите сдержанность и внимание к деталям.

Лев

В воскресенье звезды будут на стороне Львов. Их обаяние, профессионализм и настойчивость не останутся незамеченными окружающими. Первая половина дня будет хорошим периодом для денежных вложений, инвестирования, покупки недвижимости. Во второй половине дня, вероятно, представители этого знака получат важные известия, которые порадуют их.

Козерог

В этот день Козерогам повезет во всех делах. Счастье и удача будут сопровождать их в любых начинаниях. Не упустите свой шанс преуспеть по всем направлениям. В воскресенье сделайте максимально много дел. Не обращайте внимания на сплетни и интриги. Старайтесь не вступать в конфликт с окружающими. Смело идите вперед.

Как сообщали Українські Новини, в небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise.

Также в Украине в воскресенье, 26 июля, будет облачно, а местами пройдут ложди с грозами.