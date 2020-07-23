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23 июля 2020, четверг, 22:12 126
Космос 2020-07-23T22:43:38+03:00
Українські Новини
В небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise

В небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise

Ирина Николенко
Космос, Комета, Астрономические явления, Комета Neowise, комета Неовайз

Уникальная комета Неовайз приблизилась к Земле, за которой наблюдают не только астрономы всего мира, но и все желающие. В небе близ Харькова зафиксировали яркое астрономическое явление, передают Українські Новини.

Полет кометы Неовайз достаточно редкое явление, ведь большинство пролетающих комет невооруженным глазом не видны.

Неовайз пролетает в 103 млн километров от Земли.

Чтобы ее увидеть, нужно смотреть чуть выше горизонта по направлению к северу, северо-востоку.

Яркое астрономическое явление зафикировали в небе над Рубежным, возле Харькова. Кометы зафиксировал Игорь Шиян и оппубликовал фото в Facebook.

"На фото видно 2 хвосты, один больше и ярче – из частиц пыли, а второй более тонкий и прямой, направленный ровно в противоположном направлении от Солнца – газовый (ионный). Сейчас в Украине она видна всю ночь – она достаточно близко к северному полюсу мира (и Полярной звезды) и не попадает под горизонт", – говорится в сообщении.

В следующий раз комета Неовайз окажется вблизи Земли только через 6800 лет.

Кроме того, в небе поймали Юпитер, который подошел на минимальное расстояние к Земле.

Комета Неовайз. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Комета Неовайз. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Комета Неовайз приблизилась к Земле. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Комета Неовайз приблизилась к Земле. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Комета Неовайз в вечернем небе . Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Комета Неовайз в вечернем небе . Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Астрономические явления в июле 2020. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Астрономические явления в июле 2020. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Комета Неовайз максимально приблизилась к Земле. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Комета Неовайз максимально приблизилась к Земле. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Юпитер на минимальном расстояние к Земле. Фото: Facebook/ Игорь Шиян
Юпитер на минимальном расстояние к Земле. Фото: Facebook/ Игорь Шиян

Ранее Українські Новини сообщали, 23 июля комета Неовайз приблизилась на максимально близкое расстояние к Земле, именно тогда ее удобнее всего наблюдать.

Также в ночь на 15 июля самая большая планета Солнечной системы Юпитер вместе с четырьмя спутниками – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто – приблизилась к Земле ближе, чем обычно.

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