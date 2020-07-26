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26 июля 2020, воскресенье, 13:25 205
Общество 2020-07-26T13:36:35+03:00
Українські Новини
В Украине начали лечить коронавирус "Дексаметазоном"

В Украине начали лечить коронавирус "Дексаметазоном"

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, лечение коронавируса, Дексаметазон
Таблетки. Фото: freepik
Таблетки. Фото: freepik

Министерство здравоохранения внесло противовоспалительный препарат дексаметазон в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Был внесен препарат дексаметазон", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что данный препарат применяется исключительно при кислородозависимых состояниях и под присмотром врача.

"Его ни в коем случае нельзя использовать амбулаторно, потому что это достаточно серьезный препарат и его использование без присмотра врача будет вредить вашему здоровью", - сказал министр.

Дексаметазон является синтетическим гормоном коры надпочечников, оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действие, а также влияет на энергетический метаболизм, обмен глюкозы.

Механизм действия препарата полностью не установлен.

Дексаметазон используют в неотложных случаях при заболеваниях эндокринной системы (щитовидной железы, недостаточности желез надпочечников, прочее), ревматоидных заболеваниях, заболеваниях кожи, органов зрения, дыхательных путей, при паллиативном лечении лейкемии.

Противопоказан женщинам в период кормления грудью.

При длительном применении возможны тяжелые побочные эффекты, в частности, глаукома, катаракта, мышечная атрофия, замедление роста у детей, отек легких, атрофия надпочечных желез.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения исключило действующее вещество гидроксихлорохин из протокола лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией, а также больных COVID-19 детей.

Ранее частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) перестала производить "Гидроксихлорохин" для лечения коронавируса из-за отсутствия доказательств того, что препарат действительно помогает при коронавирусе.

Кабинет Министров внес препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний, в тм числе гидроксихлорохин, в программу доступных лекарств.

Также правительство внесло гидроксихлорохин и лопинавир в перечень лекарственных средств для предотвращения коронавирусного заболевания, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и НДС.

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