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  • Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе, - Кличко
23 июля 2020, четверг, 14:01 943
Политика 2020-07-23T14:01:46+03:00
Українські Новини
Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе, - Кличко

Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе, - Кличко

Анна Рудык
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице. Об этом Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевского городского совета.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, - и в стране, и в столице. У нас каждый день сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными. Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по выявлению и предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - отметил Виталий Кличко.

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