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19 июля 2020, воскресенье, 22:25 1977
Политика 2020-07-19T22:26:36+03:00
Українські Новини
Кличко отпраздновал свой день рождения в пляжном клубе, с салютом и концертом

Кличко отпраздновал свой день рождения в пляжном клубе, с салютом и концертом

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Праздник, Карантин, День рождения, Празднование

Мэр Киева Виталий Кличко, который будет баллотироваться в мэры столицы от партии "Удар". отпраздновал свое 49-летие в пляжном клубе на берегу Каневского водохранилища, с масштабным салютом и небольшим концертом. Судя по отметкам в соцсетях, вечеринка проходила в пляжном городке клубного типа "Senator Beach Club" на Каневском водохранилище возле Переяслава-Хмельницкого. Публикацию об этом разместила на своей странице в ФБ Маришка Грин, солистка группы "Не говори маме" ("Don't Tell Mom cover band"), которая выступала на этом празднике, передает "Страна".

Празднование проходило сегодня ночью после полуночи на берегу. Судя по видео Марии, под вечер на празднике запускали салют. Огни в темном небе загорались под рок-музыку группы AC/DC песня "Hells Bells", салют длился больше минуты.

После этого ведущий праздника поздравил Виталия Кличко, призвал гостей сделать это хором и выйти к микрофону и поздравить мэра лично. В конце видео слышно, что кто-то из гостей решился взять микрофон, чтобы поздравить Кличко во всеуслышание.

А тем временем, в Киеве закрыли стриптиз-клуб за работу после 23:00 и работу без масок.

Также Кличко и чиновникам КГГА запретили заключать секретные сделки от имени Киева.

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