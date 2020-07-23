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23 июля 2020, четверг, 23:17 80
Бизнес 2020-07-23T23:17:39+03:00
Українські Новини
Летним площадкам кафе и ресторанов отменили уплату паевого взноса

Летним площадкам кафе и ресторанов отменили уплату паевого взноса

Надежда Комендантова
Виталий Кличко, Ресторан, Аренда, Киевсовет, Карантин, Кафе, Пай
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

После того, как арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина, Киевский городской совет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов до конца 2020 года.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня Киевсовет принял решение об отмене уплаты паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов. А также - для бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети. Они будут платить символическую 1 гривну", - написал он.

Согласно сообщению, для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, осуществляющего деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября.

Для сезонных площадок кафе и ресторанов буде действовать до конца года.

"Если же предприниматели уже заплатили долевое участие до вступления в силу решения Киевсовета - эти средства будут зачислены как уплата долевого участия на следующий период (год). Сегодня сложно всем. Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес - это основа экономики города. И, уверен, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем", - добавил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Верховная Рада уменьшила плату за аренду (наем) не используемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период ограничений с 11 мая, связанных с карантином.

Также 30 марта Рада освободила арендаторов от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров, 11 марта, до завершения карантина.

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