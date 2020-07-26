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  • В Северной Корее заявили о первом подозрении на COVID-19 и обвинили во всем Южную
26 июля 2020, воскресенье, 08:52 28
Азия 2020-07-26T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Северной Корее заявили о первом подозрении на COVID-19 и обвинили во всем Южную

В Северной Корее заявили о первом подозрении на COVID-19 и обвинили во всем Южную

Кира Молчанова
Северная Корея, Южная Корея, Коронавирус, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Пока во всем мире фиксируют тысячи случаев заражения коронавирусом, Северная Корея заявила о первом подозрении на COVID-19 только 19 июля и объяснила, что зараженный человек вернулся накануне из Южной Кореи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

"Чрезвычайное происшествие произошло в городе Кэсонг, где сбежавший три года назад на юг человек, подозреваемый в заражении ужасным вирусом, вернулся домой 19 июля после незаконного пересечения демаркационной линии", - говорится в сообщении.

Из-за заболевания северокорейский лидер Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро Трудовой партии страны.

До этого Северная Корея ни разу не заявляла о случаях заболевания в стране, несмотря на то, что в остальном мире пандемия коронавируса объявлена еще с марта этого года.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ прогнозирует в Африке "тихую" эпидемию коронавируса из-за безответственности властей. 

Доминиканская Республика объявила чрезвычайное положение в связи с ростом случаев коронавируса, которые будет длиться 45 дней.

Черногория  заявила о "свободе от коронавируса", снова заявила новой вспышке эпидемии.

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