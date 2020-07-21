подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней
21 июля 2020, вторник, 11:33 348
Мир 2020-07-21T11:37:06+03:00
Українські Новини
Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней

Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней

Елизавета Кесельман
Чрезвычайное положение, Доминикана, Коронавирус
Доминикана. Фото: pixabay
Доминикана. Фото: pixabay

В то время, как Израиль продлил запрет на въезд до начала осени, Доминиканская Республика объявила чрезвычайное положение в связи с ростом случаев коронавируса, которые будет длиться 45 дней. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, указ подписал президент страны Данило Медина. В документе указывается, что режим чрезвычайного полоения вводится на 45 дней (полтора месяца) из-за увеличения передачи COVID-19 и для предотвращения переполнения государственной и частной системы здравоохранения.

Какие конкретно дополнительные меры будут введены в указанный период - не сообщается. Накануне власти Доминиканы объявили о закрытии пляжей по всей стране, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Последние дни на Доминикане регистрируют ежедневно более тысячи случаев коронавируса. Рост заболеваемости начался в начале лета.

На данный момент известно о почти 54 тысячах заразившихся в стране. От инфекции умерли 993 человека, еще 25,5 тысяч пациентов смогли выздороветь.

Как сообщали Українські Новини, ранее Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в ЕС, из-за пандемии коронавируса. 

Больше новостей о: Чрезвычайное положение Доминикана Коронавирус

Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%
Новости
В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник" 11:42
Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней 11:33
Рубль немного подорожал в обменниках. Курс российской нацвалюты на 21 июля 11:29
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Иностранные агенты через НАБУ хотят захватить судебную власть в Украине, – судья Вовк 11:01
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok