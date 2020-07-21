Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней

В то время, как Израиль продлил запрет на въезд до начала осени, Доминиканская Республика объявила чрезвычайное положение в связи с ростом случаев коронавируса, которые будет длиться 45 дней. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, указ подписал президент страны Данило Медина. В документе указывается, что режим чрезвычайного полоения вводится на 45 дней (полтора месяца) из-за увеличения передачи COVID-19 и для предотвращения переполнения государственной и частной системы здравоохранения.

Какие конкретно дополнительные меры будут введены в указанный период - не сообщается. Накануне власти Доминиканы объявили о закрытии пляжей по всей стране, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Последние дни на Доминикане регистрируют ежедневно более тысячи случаев коронавируса. Рост заболеваемости начался в начале лета.

На данный момент известно о почти 54 тысячах заразившихся в стране. От инфекции умерли 993 человека, еще 25,5 тысяч пациентов смогли выздороветь.

Как сообщали Українські Новини, ранее Италия закрыла границы для 13 стран, не входящих в ЕС, из-за пандемии коронавируса.