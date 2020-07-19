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19 июля 2020, воскресенье, 09:45 365
Африка 2020-07-19T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Африке количество случаев коронавируса превысило 660 тысяч

В Африке количество случаев коронавируса превысило 660 тысяч

Валерия Драгомирова
Африка, Коронавирус, коронавирус в Африке
Африка.Фото: pixabay
Африка.Фото: pixabay

В то время, как в ВОЗ готовились к вспышке Эболы в Африке, на континенте количество случаев коронавируса превысило 660 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний, пишет "Синьхуа". 

По состоянию на пятницу общее число случаев заражения коронавирусом в Африке достигло 665 522. Скончались 14 434 заболевших, 346 153 выздоровели. 

По показателям заболеваемости наиболее пострадавшей от эпидемии страной является ЮАР. К пятнице общее количество заболевших здесь достигло 337 594, увеличившись за день на 13 373, всего жертвами эпидемии стали 4804 человека.

Коронавирус был зафиксирован и в некоторых африканских странах южнее Сахары, таких как Мадагаскар - 378 случаев, Эфиопия - 328, Республика Конго - 275, Габон -194, и Замбия 190 случаев. 

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ прогнозирует в Африке "тихую" эпидемию коронавируса из-за безответственности властей. 

Ранее французских врачей обвинили в расизме после их предложения испытать вакцины от коронавируса на африканцах

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