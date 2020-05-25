ВОЗ прогнозирует в Африке "тихую" эпидемию коронавируса из-за безответственности властей

В то время, как в Европе ожидают вторую волну коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что обеспокоена Африкой, которая может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса, если ее власти не начнут уделять внимание тестированию. Об этом сообщает агентство Reuters.

В организации считают, что власти должны с ответственностью подойти к вопросу тестирвоания на коронавирус своих граждан, чтобы избежать масштабной вспышки эпидемии.

"Моя первая точка зрения на Африку, моя первая проблема: отсутствие тестирования приводит к тихой эпидемии в Африке. Поэтому мы должны продолжать подталкивать лидеров к определению приоритетов тестирования", - заявил специальный посланник ВОЗ Самба Соу на пресс-конференции в понедельник.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что Африка является регионом с наименьшим количеством диагностированных случаев коронавируса, на который приходится менее 1,5% от общего числа случаев в мире и всего 0,1% смертей.

В то же время глава ВОЗ заявил, что опыт континента, связанный с другими эпидемиями, помог ему расширить масштабы своей реакции на коронавирус и избежать последствий, наблюдаемых в других местах до сих пор. Однако, по его словам, в Африке по-прежнему сохраняются некие уязвимости.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Африке прогнозировали масштабную вспышку лихорадки Эболы.