подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июля 2020, вторник, 09:00 475
Силовые структуры 2020-07-21T09:00:19+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб один украинский военный, еще один - ранен

На Донбассе погиб один украинский военный, еще один - ранен

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 20 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще один - получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что оккупанты обстреляли позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.

Также 19 июля боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.

Больше новостей о: война на Донбассе ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

Украина идентифицировала тело военного медика, пер...
Боевики применили артиллерию на Донбассе: погиб во...
На Донбассе боевики понесли серьезные потери: унич...
Погибший на Донбассе военный медик был гражданином...
До конца карантина осталось 11 дней. Какие действуют ослабления
Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальный курс валют на вторник
Новости
В Украине в угоду Западу "зареформировали" судебную систему, - юрист 09:39
Смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3% 09:30
Посол Украины в США Ельченко будет представлять страну в Антигуа и Барбуде и на Ямайке 09:26
В Украине есть проблема с правым радикализмом и самоцензурой, — немецкий эксперт 09:04
На Донбассе погиб один украинский военный, еще один - ранен 09:00
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok