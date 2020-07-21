На Донбассе погиб один украинский военный, еще один - ранен

Вчера, 20 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще один - получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, сообщается, что оккупанты обстреляли позиции украинских военных из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Мироновский противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Марьинки, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Каменки, Гнутово, Водяного и Опытного вооруженные формирования РФ применили против наших воинов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления. По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации активности не проявляли", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.

Также 19 июля боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.