На Донбассе оккупанты восемь раз устраивали провокации и лишились двоих "бойцов"

Вчера, 23 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что противник применил запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Старогнатовки противник дважды применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из подствольных гранатометов оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у Новотошковского, российско-оккупационные войска использовали против наших защитников запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 миллиметров. А вблизи Причепиловки и Орехово, противник вел огонь по украинским опорным пунктам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков … За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня … По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 20 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Также боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.