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25 июля 2020, суббота, 18:25 12
Политика 2020-07-25T18:25:32+03:00
Українські Новини
Австрия закрывает границу для украинцев

Австрия закрывает границу для украинцев

Надежда Комендантова
Австрия, Запрет въезда, Карантин, Коронавирус, Граница с ЕС
Граница. Фото: УП
Граница. Фото: УП

В то время, как Евросоюз не откроет границы для украинцев как минимум до конца июля, Австрия с полуночи понедельника, 27 июля, вводит новые ограничения на въезд из 32 стран или районов с высоким риском заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OE24.

Для граждан третьих стран, не являющихся выходцами из ЕС, ЕЭП или Швейцарии, таких как украинцы, применяется запрет на въезд. Но если приезжие прибыли из Шенгенской зоны, им нужно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда.

После въезда в страну эти лица также должны пройти 10-дневный карантин. Для этого необходимо предоставить подтверждение размещения; расходы они должны нести самостоятельно.

В "красном списке" австрийского правительства находятся: Албания, Бангладеш, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Египет, Индия, Индонезия, Иран, непризнанное Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Пакистан, Перу, Португалия, Румыния, Россия, Северная Македония, Сенегал, Сербия, США, Турция, Украина, Филиппины, китайская провинция Хубэй, Чили, Черногория, Швеция, Эквадор, ЮАР.

Исключения из запрета на въезд для граждан третьих стран распространяются на медиков, сезонных работников или дипломатов. Но если они приезжают не из безопасных стран, то все равно должны сдать ПЦР-тест.

Австрийцы, граждане ЕС и ЕЭЗ, а также граждане Швейцарии, которые прибывают из зоны риска, в которой отсутствует стабильная ситуация с Covid-19, например Румыния, Сербия, Босния, Черногория, Швеция, Россия или США, должны иметь медицинское свидетельство (отрицательный тест ПЦР) или провести тест ПЦР в течение 48 часов после въезда.

Тем временем, как заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба, граждане Украины имеют право на транзит через Австрию, несмотря на новые ограничения относительно въезда на территорию страны.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - написал Щерба на своей странице в Facebook.

По его словам, украинцы, въезжающие из другой страны шенгенского пространства и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить ПЦР-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

Украинцы, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, не старше, чем 72 часа.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать можно", - добавил посол.

Как сообщали Українськi Новини, Греция обязала украинцев перед въездом сдавать тест на COVID-19.

По состоянию на 14 июля, 25 стран отрыли въезд для украинских туристов; некоторые страны требуют у украинских туристов отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Тем временем, МИД предостерегает от поездок за границу без необходимости.

 

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