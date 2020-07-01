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01 июля 2020, среда, 06:30 22
Космос 2020-07-01T07:30:03+03:00
Українські Новини
Южные дельта-Аквариды и Юпитер окажется ближе к Земле. Календарь астрономических явлений в июле

Южные дельта-Аквариды и Юпитер окажется ближе к Земле. Календарь астрономических явлений в июле

Ирина Николенко
Космос, Планеты, Метеоритный дождь, Астрономические явления, Лунный календарь, Лунное затмение-2020
Астрономические явления в июле 2020. Фото: NASA
Астрономические явления в июле 2020. Фото: NASA

После того, как в июне украинцы наблюдали несколько астрономических явлений, в июле этого года также ожидается метеоритный поток Южные дельта-Аквариды. Также Юпитер окажется ближе к Земле, которого можно будет хорошо рассмотреть с телескопа среднего размера, передают Українські Новини.

Звездопады в июле

28-29 июля можно будет наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды. Метеоритный поток будет средней силы, где пик приходится до 20 метеоров в час. Создается остаточным материалом современных комет Марсдена и Крахта. Поток проходит ежегодно с 12 июля по 23 августа. В этот период максимум наступит с ночи 28 июля на утро 29-го. Многие объекты не будет возможности увидеть, ведь наступит вторая фаза Луны. Наблюдать за потоком можно будет после полуночи и выглядывать его следует стороны созвездия Водолей.

Лунное затмение в июле

5 июля состоится полутеневого Лунное затмение, которое можно будет увидеть на территории Южной Америки, восточной части Тихого океана, западной стороны Атлантического океана и крайней западной части Африки.

Планетные астрономические явления 2020

Также ожидаются планетные астрономические явления. 14 июля Юпитер будет в оппозиции. Огромное планета окажется ближе к Земле и будет полностью освещена солнечным светом. В это время Юпитер будет очень ярким и будет просматриваться всю ночь. Это лучший период для наблюдений и получения фотографий Юпитера. В телескоп среднего размера можно увидеть некоторые детали облачных полос, а хороший бинокль позволит рассмотреть четыре больших спутника.

22 июля Меркурий будет в наибольшей западной элонгации. Планета достигнет этого момента в 20.1 градусах от Солнца. Это лучший период для наблюдения, потому что окажется в самой высокой точке над горизонтом в утреннем восточном небе. Искать планету нужно на низком уровне незадолго до восхода солнца.

20 июля – Сатурн в оппозиции. В это время планета с кольцами окажется ближе к Земле и полностью осветится солнечным светом. Будет выдаваться ярче, чем обычно, поэтому за ней можно наблюдать всю ночь. Это лучший период для осмотра Сатурна и фотографирования спутников. Средний или большой телескоп позволят рассмотреть кольца.

Молодая и полная Луна в июле

5 июля – Полнолуние, максимальная фаза наступит в 07:44. Эго называли Луной грома или сена.

20 июля – Новолуние. Спутник не освещается солнечным светом, поэтому не появится в ночном небе. Фаза наступит в 20:32.

Ранее Українські Новини сообщали, 21 июня состоялось кольцевое солнечное затмение, которое совпало с летним солнцестоянием.

5 июня состоялось Лунное затмение, которое совпало с полутеневым лунным затмением. Его можно было наблюдать с Украины.

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