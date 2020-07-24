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24 июля 2020, пятница, 21:00 40
Общество 2020-07-24T21:00:01+03:00
Українські Новини
На выходных в Украину вернутся ливни с грозами. Прогноз погоды на 25 июля

На выходных в Украину вернутся ливни с грозами. Прогноз погоды на 25 июля

Анна Рудык
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Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

25 июля в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем умеренные кратковременные дожди, в Закарпатье местами сильные дожди, грозы, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем умеренные кратковременные дожди, местами сильные дожди, температура ночью +12…+17 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем кратковременные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами сильные дожди, температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Житомирской области местами кратковременный дождь, в Киевской области во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в Черниговской и Сумской областях +8…+14 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Винницкой области местами кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

24 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

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