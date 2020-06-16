В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги

3 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть обязательную реструктуризацию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, которая будет накоплена по состоянию на 1 октября текущего года.

Соответствующий законопроект № 3613 был зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

Согласно положению документа, предусмотрена реструктуризация задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, сложившейся перед управляющим дома, исполнителями жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 октября 2020 в размере, определенном Кабинетом Министров по видам жилищно-коммунальных услуг.

Срок реструктуризации - 5 лет.

Для реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг потребители должны будут заключить с управляющим, исполнителями жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной оплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

На потребителей, подписавших договор реструктуризации, будет распространяться порядок начисления субсидий на жилкоммуслуги.

При этом задолженность потребителей, которые в течение одного месяца с момента превышения установленной Кабмином общей суммы задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг перед соответствующим управляющим, исполнителем жилищно-коммунальной услуги не заключили договор о реструктуризации задолженности и не платят текущих платежей, взимается по решению суда.

Истцы по делам о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также заявители при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг будут освобождены от уплаты судового сбора.

Авторы законопроекта - депутаты фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 4,3%, или на 2 824,7 млн гривен, до 63 125 млн гривен по сравнению с мартом.

Согласно исследованию Министерства развития общин и территорий, задолженность за коммунальные услуги формируют преимущественно потребители, не имеющие права на получение субсидии.

11 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить реструктуризацию долгов за потребленный газ теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий, накопленных по состоянию на 1 мая 2020 года.