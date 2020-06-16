подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июня 2020, вторник, 13:56 129
Финансы 2020-06-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги

В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги

Кира Молчанова
Долги, Депутаты, Реструктуризация, реструктуризация долга, Долги за коммунальные услуги
Долги. Фото: соцсети
Долги. Фото: соцсети

3 депутата предлагают Верховной Раде предусмотреть обязательную реструктуризацию задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, которая будет накоплена по состоянию на 1 октября текущего года.

Соответствующий законопроект № 3613 был зарегистрирован в парламенте 9 июня, передают Українськi Новини.

Согласно положению документа, предусмотрена реструктуризация задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги, сложившейся перед управляющим дома, исполнителями жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 октября 2020 в размере, определенном Кабинетом Министров по видам жилищно-коммунальных услуг.

Срок реструктуризации - 5 лет.

Для реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг потребители должны будут заключить с управляющим, исполнителями жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной оплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

На потребителей, подписавших договор реструктуризации, будет распространяться порядок начисления субсидий на жилкоммуслуги.

При этом задолженность потребителей, которые в течение одного месяца с момента превышения установленной Кабмином общей суммы задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг перед соответствующим управляющим, исполнителем жилищно-коммунальной услуги не заключили договор о реструктуризации задолженности и не платят текущих платежей, взимается по решению суда.

Истцы по делам о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также заявители при подаче заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг будут освобождены от уплаты судового сбора.

Авторы законопроекта - депутаты фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев, Анатолий Костюх.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 4,3%, или на 2 824,7 млн гривен, до 63 125 млн гривен по сравнению с мартом.

Согласно исследованию Министерства развития общин и территорий, задолженность за коммунальные услуги формируют преимущественно потребители, не имеющие права на получение субсидии.

11 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить реструктуризацию долгов за потребленный газ теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий, накопленных по состоянию на 1 мая 2020 года.

Больше новостей о: Долги Депутаты Реструктуризация реструктуризация долга Долги за коммунальные услуги

В карантин украинцы сократили долги за коммуналку...
В Раду внесли законопроект о реструктуризации долг...
Венедиктова не думала, что станет генпрокурором...
ОПЗЖ не поддержит бюджет, спасающий внешних кредит...
Зеленскому за нарушение карантина грозит штраф почти 200 тыс. гривен
В Киеве за сутки вдвое упало количество новых случаев коронавируса
Новости
В округе №208 Ляшко дал старт избирательной кампании за 2,5 месяца до ЦИКа 14:28
Правительство решило не открывать детские лагеря до 1 июля 14:28
DCH Ярославского вместе с мэрией организуют в Харькове производство трамваев 14:20
Киев бесплатно раздал 324 квартиры. Список счастливчиков 13:57 Документ
В Раде предлагают реструктуризировать долги за коммунальные услуги 13:56
больше новостей
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
больше новостей
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
Зверобой обматерила Зеленского и пригрозила подвесить за ноги его семью 18:51
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Нардеп Николай Тищенко стал главой парторганизации "Слуги народа" в Киеве 16:35
Виктор Медведчук. Фото: ОП-ЗЖ
Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому 12:59 Видео
больше новостей
Закрыли спортзалы и учреждения культуры. Прикарпатье снова усиливает карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok