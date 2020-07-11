Выпускники киевской школы оскорбили крымских татар и назвали Крым российским. Их пригласили в Меджлис

Пока школы готовятся к дистанционному обучению с нового учебного года, выпускники школы №90 Киева записали видео с оскорблениями в адрес крымских татар и выложили его в интернет. После этого и школе, и выпускникам пришлось извиняться перед Меджлисом.

На видео, которое до сих пор доступно в интернете, подростки после сдачи ВНО по истории оскорбляют крымских татар. Кроме того, дети признаются в своей ненависти к ВНО, истории и Украинскому центру оценивания качества образования.

"В рот е..л крымских татар", – сказал один из школьников. Другой заявил, что "Крым – это Россия".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика 18+!

После того, как видео разошлось по соцсетям, руководство школы извинилась за ролик.

"Просим прощения у всего крымскотатарского народа, коренного народа Украины, за оскорбление чести и достоинства, что содержится в опубликованном видео нашей выпускницы. В полной мере разделяем возмущение проявлением дискриминации", — говорится в официальном обращении школы. Школьники, которые записывали видео, тоже публично извинились перед крымскими татарами.

В Меджлисе извинения от школы и школьников приняли. Его глава Рефат Чубаров призвал своих сограждан удовлетвориться официальными извинениями школы и детей. Инцидент он считает исчерпанным.

Кроме того, он пригласил выпускников, которые обругали крымских татар, в Меджлис, где каждому из них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сможет лично вручить книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский ожидает от крымских татар проект строительства новой мечети в Киеве и готов поддержать его.

Верховная Рада призвала международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и присоединиться 18 мая, в День памяти жертв этого геноцида призвала к почтению памяти невинных жертв преступной депортации.