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24 июля 2020, пятница, 20:53 21
Общество 2020-07-24T21:30:01+03:00
Українські Новини
В Острожской психбольнице вспышка коронавируса. Инфекцию подтвердили у 12 человек

В Острожской психбольнице вспышка коронавируса. Инфекцию подтвердили у 12 человек

Ирина Николенко
Психбольница, коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в психбольнице, Коронавирусная инфекция
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

В то время, как в Украине по состоянию на 23 июля зафиксировали 972 новых случая инфицирования коронавирусом, в Ровенской области в Острожской психбольницы зафиксировали вспышку COVID-19. Об этом сообщает "Суспільне", передают Українські Новини.

В Острожской психбольнице коронавирус зафиксировали в 10-ти пациентов и двух работников персонала. Об этом сообщил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

В частности, подтвердили наличие коронавирусной инфекции в двух медицинских сестер.

"Тяжелых форм нет, контактные лица изолированы. Медицинские работники – амбулаторно, а больные – изолированы. Сейчас проводится эпидрасследование. Я не хочу утверждать, но, в связи с запретом посещения, то, как правило, в таких случаях заносит медперсонал", – сообщил он.

В общем, в Острожской психиатрической больницы сейчас около двух с половиной сотен пациентов и четыреста персонала.

Ранее Українські Новини сообщали, на Бердянской подстанции "скорой" коронавирусной инфекцией заболели 10 работников. Болезнь обнаружили после тестирования ПЦР-методом.

Также в Тернополи в детском саду зафиксировали коронавирус – у 5 воспитанников одной группы лабораторно подтвердили инфекцию.

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