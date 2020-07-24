Расстрелянный под киевом бизнесмен плекан был в конфликте с С14

В Киевской области недалеко от Борисполя неизвестные расстреляли в машине бизнесмена Игоря Плекана на глазах у семилетнего сына. Журналисты издания "Страна" выяснили, что у убитого был затяжной конфликт с националистами С14.

О гибели бизнесмена стало известно утром 24 июля. Неизвестный выстрелил в его автомобиль Тoyota Сamry, в котором также находился ребенок. Игорь Плекан умер на месте. Мальчик не пострадал. Стрелявшего ищут. Позднее СМИ выяснили, кем был убитый. Кроме того, по версии журналистов, нападавший был не один.

Игорь Плекан, в которого попали 4 пули, умер не сразу. Он сумел свернуть с трассы и проехать еще 300-400 метров по полю, где его машину настигли киллеры. Семилетнего сына они отпустили и приказали бежать. Ребенок смог добраться до дачного дома к своей маме, которая вызвала полицию.

Есть и другая версия событий. Согласно ей, Плекан остановился на железнодорожном переезде, когда на его машину напали. Убийцы отпустили мальчика, а потом расстреляли автомобиль. Уже раненый Плекан съехал в поле и оттуда успел позвонить жене, после чего от полученных ран скончался.

На месте гибели Плекана. Скриншот видео

Но существует и еще одна теория. Якобы бизнесменов в авто было двое. Ее сообщил телеграм-канал "Шептун". Правда, не назвав имя второй жертвы.

Версия ТГ-канала "Шептун"

По информации источника "Страны" в киевской полиции, киллеров было двое. Один стрелял из автомата калибра 5.45 мм – скорее всего системы Калашникова, второй из пистолета калибра 9 мм. – именно такие гильзы были найдены на месте преступления.

О самом бизнесмене известно немного. Такое имя и фамилия встречаются в списке бенефициаров и руководителей ряда украинских фирм с различными формами коммерческой деятельности. Также имя Плекана есть в списке помощников депутат от Партии регионов Сергея Баранова-Мохорта. Встречается информация, что в конце 80-х - начале 90-х, человек с таким именем был призером Украины по стрельбе и биатлону. СМИ называют Плекана вице-президентом одного из боксерских клубов столицы. А его оппоненты - криминальным авторитетом.

Возможный бизнес Плекана. Скриншот "Страна"

О Плекане заговорили в 2018 году, когда один из лидеров националистической группы "С14" Сергей Мазур обвинил его в покушении на его убийство. Тогда в квартиру Мазура через окно бросили гранату, от чего пострадал его отец.

Мазур заявил, что Плекан якобы связан с черкасской группировкой "Торпеды" и ее главой Александром Прудивусом. По словам Мазура, летом 2018 года Плекан летал в Азербайджан, где получил около $60 тысяч для организации убийства координатора С14. Однако по этому делу его не задержали. А те, кого задержали, пока не осуждены.

Сам Мазур прокомментировал убийство Плекана, подчеркнув, что, если бы бизнесмена задержали, он остался бы жив.

"Вчера я узнал, что организатора (покушения - Ред.) Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих "неизвестных" я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, которые несмотря на все доказательства и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизни", - заявил он.

А единомышленник Мазура и глава С14 Евгений Карась порадовался убийству.

Скриншот поста Сергея Мазура

Среди рабочих версий полиции – убийство из-за бизнеса Плекана. Якобы он "решал вопросы" по конфликтным ситуациям и защищал других бизнесменов от криминальных структур. А вторая версия – это как раз убийство из мести за историю с Мазуром. Якобы их конфликт тянется еще с 2014 года.

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