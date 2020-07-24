подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 20:30 733
Происшествия 2020-07-24T20:31:59+03:00
Українські Новини
Расстрелянный под киевом бизнесмен плекан был в конфликте с С14

Расстрелянный под киевом бизнесмен плекан был в конфликте с С14

Кира Молчанова
Националисты, Киллер, Расследование, киллеры, С14, Игорь Плекан, Убийство Плекана
Игорь Плекан. Фото: novynarnia.com
Игорь Плекан. Фото: novynarnia.com

В Киевской области недалеко от Борисполя неизвестные расстреляли в машине бизнесмена Игоря Плекана на глазах у семилетнего сына. Журналисты издания "Страна" выяснили, что у убитого был затяжной конфликт с националистами С14.

О гибели бизнесмена стало известно утром 24 июля. Неизвестный выстрелил в его автомобиль Тoyota Сamry, в котором также находился ребенок. Игорь Плекан умер на месте. Мальчик не пострадал. Стрелявшего ищут. Позднее СМИ выяснили, кем был убитый. Кроме того, по версии журналистов, нападавший был не один.

Игорь Плекан, в которого попали 4 пули, умер не сразу. Он сумел свернуть с трассы и проехать еще 300-400 метров по полю, где его машину настигли киллеры. Семилетнего сына они отпустили и приказали бежать. Ребенок смог добраться до дачного дома к своей маме, которая вызвала полицию.

Есть и другая версия событий. Согласно ей, Плекан остановился на железнодорожном переезде, когда на его машину напали. Убийцы отпустили мальчика, а потом расстреляли автомобиль. Уже раненый Плекан съехал в поле и оттуда успел позвонить жене, после чего от полученных ран скончался.

На месте гибели Плекана. Скриншот видеоНа месте гибели Плекана. Скриншот видео

Но существует и еще одна теория. Якобы бизнесменов в авто было двое. Ее сообщил телеграм-канал "Шептун". Правда, не назвав имя второй жертвы.

Версия ТГ-канала Версия ТГ-канала "Шептун"

По информации источника "Страны" в киевской полиции, киллеров было двое. Один стрелял из автомата калибра 5.45 мм – скорее всего системы Калашникова, второй из пистолета калибра 9 мм. – именно такие гильзы были найдены на месте преступления.

О самом бизнесмене известно немного. Такое имя и фамилия встречаются в списке бенефициаров и руководителей ряда украинских фирм с различными формами коммерческой деятельности. Также имя Плекана есть в списке помощников депутат от Партии регионов Сергея Баранова-Мохорта. Встречается информация, что в конце 80-х - начале 90-х, человек с таким именем был призером Украины по стрельбе и биатлону. СМИ называют Плекана вице-президентом одного из боксерских клубов столицы. А его оппоненты - криминальным авторитетом.

Возможный бизнес Плекана. Скриншот Возможный бизнес Плекана. Скриншот "Страна"

О Плекане заговорили в 2018 году, когда один из лидеров националистической группы "С14" Сергей Мазур обвинил его в покушении на его убийство. Тогда в квартиру Мазура через окно бросили гранату, от чего пострадал его отец.

Мазур заявил, что Плекан якобы связан с черкасской группировкой "Торпеды" и ее главой Александром Прудивусом. По словам Мазура, летом 2018 года Плекан летал в Азербайджан, где получил около $60 тысяч для организации убийства координатора С14. Однако по этому делу его не задержали. А те, кого задержали, пока не осуждены.

Сам Мазур прокомментировал убийство Плекана, подчеркнув, что, если бы бизнесмена задержали, он остался бы жив.

"Вчера я узнал, что организатора (покушения - Ред.) Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих "неизвестных" я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, которые несмотря на все доказательства и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизни", - заявил он.

А единомышленник Мазура и глава С14 Евгений Карась порадовался убийству.

Скриншот поста Сергея МазураСкриншот поста Сергея Мазура

Среди рабочих версий полиции – убийство из-за бизнеса Плекана. Якобы он "решал вопросы" по конфликтным ситуациям и защищал других бизнесменов от криминальных структур. А вторая версия – это как раз убийство из мести за историю с Мазуром. Якобы их конфликт тянется еще с 2014 года.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля в Киеве нашли мертвым 39-летнего главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который пропал без вести 16 июля.

Больше новостей о: Националисты Киллер Расследование киллеры С14 Игорь Плекан Убийство Плекана

Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины
ЦИК исключил требование документального подтверждения в заявлении о месте фактического проживания избирателя
Новости
Дело о недостоверной информации в декларации Зеленского закрыли из-за иммунитета 21:15
На выходных в Украину вернутся ливни с грозами. Прогноз погоды на 25 июля 21:00
В Острожской психбольнице вспышка коронавируса. Инфекцию подтвердили у 12 человек 20:53
Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины 20:37
Игорь Плекан. Фото: novynarnia.com
Расстрелянный под киевом бизнесмен плекан был в конфликте с С14 20:30
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
больше новостей
Полиция усиливает контроль на дорогах из-за высокой смертности: карта самых опасных участков Украины 20:37
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
Рынок
В Киеве случился пожар возле книжного рынка "Петровка", который хотят снести 18:53
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
Урожай чернобыльских ягод. Фото: пресс-служба полиции Киевской области
Под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами 19:55
больше новостей
Ситуацию с танкером "Делфи" могут признать техногенной катастрофой
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok