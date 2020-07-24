Розстріляний під Києвом бізнесмен Ігор Плекан був у конфлікті з С14

Невідомі розстріляли в машині бізнесмена Ігоря Плекана на очах у семирічного сина в Київській області недалеко від Борисполя. Журналісти видання "Країна" з'ясували, що у вбитого був затяжний конфлікт з націоналістами С14.

Про загибель бізнесмена стало відомо вранці 24 липня. Невідомий вистрілив у його автомобіль Тoyota Саmrу, в якому також знаходився дитина. Ігор Плекан помер на місці. Хлопчик не постраждав. Стріляв шукають. Пізніше ЗМІ з'ясували, ким був убитий. Крім того, за версією журналістів, нападник був не один.

Ігор Плекан, в якого потрапили 4 кулі, помер не відразу. Він зумів звернути з траси і проїхати ще 300-400 метрів по полю, де його наздогнали машина кілерів. Семирічного сина вони відпустили і наказали бігти. Дитина змогла дістатися до дачного будинку своєї мами, яка викликала поліцію.

Є й інша версія подій. Згідно з нею, Плекан зупинився на залізничному переїзді, коли на його машину напали. Вбивці відпустили хлопчика, а потім розстріляли автомобіль. Вже поранений Плекан з'їхав у поле і звідти встиг зателефонувати дружині, після чого від отриманих ран помер.

На місці загибелі Плекана. Скріншот відео

Але існує і ще одна теорія. Нібито бізнесменів в авто було двоє. Її повідомив телеграм-канал "Шептун". Правда, не назвавши ім'я другої жертви.

Версія ТГ-каналу "Шептун"

За інформацією джерела "Країни" в київській поліції, кілерів було двоє. Один стріляв з автомата калібру 5.45 мм – швидше за все системи Калашникова, другий з пістолета калібру 9 мм – саме такі гільзи були знайдені на місці злочину.

Про бізнесмена відомо небагато. Таке ім'я і прізвище зустрічаються в списку бенефіціарів та керівників низки українських фірм з різними формами комерційної діяльності. Також ім'я Плекана є у списку помічників депутат від Партії регіонів Сергія Баранова-Мохорта. Зустрічається інформація, що наприкінці 80-х - початку 90-х, людина з таким ім'ям був призером України зі стрільби та біатлону. ЗМІ називають Плекана віцепрезидентом одного з боксерських клубів столиці. А його опоненти - кримінальні авторитети.

Можливий бізнес Плекана. Скріншот "Країна"

Про Плекана заговорили у 2018 році, коли один з лідерів націоналістичної групи "С14" Сергій Мазур звинуватив його в замаху на вбивство. Тоді у квартиру Мазура через вікно кинули гранату, від чого постраждав його батько.

Мазур заявив, що Плекан нібито пов'язаний з черкаським угрупованням "Торпеди" та її головою Олександром Прудивусом. За словами Мазура, влітку 2018 року Плекан літав в Азербайджан, де отримав близько $60 тисяч для організації вбивства координатора С14. Однак у цій справі його не затримали. А ті, кого затримали, поки не засуджені.

Сам Мазур прокоментував вбивство Плекана, підкресливши, що, якби бізнесмена затримали, він залишився б живий.

"Вчора я дізнався, що організатора (замаху - Ред.) Ігоря Плекана розстріляли невідомі особи. І частину з цих "невідомих" я знаю по прізвищах. Це конкретні поліціянти, які, незважаючи на всі докази і обіцянки не затримали його ще півтора року тому і не зберегли тим самим вбивці життя", - заявив він.

А однодумець Мазура та голова С14 Євген Карась порадів вбивства.

Скріншот посади Сергія Мазура

Серед робочих версій поліції – вбивство через бізнес Плекана. Нібито він "розв'язував питання" у конфліктних ситуаціях і захищав інших бізнесменів від кримінальних структур. А друга версія – це як раз вбивство з помсти за історію з Мазуром. Нібито їх конфлікт тягнеться ще з 2014 року.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня в Києві знайшли мертвим 39-річного голову громадської організації "Будинок милосердя Київ" Олексія Кучапіна, який пропав безвісти 16 липня.