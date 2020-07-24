В Киеве случился пожар возле книжного рынка "Петровка", который хотят снести

В Киеве, где возле метро недавно находили взрывоопасные предметы, горит книжный рынок "Петровка". Об этом сообщает в Facebook dtp.kiev.ua со ссылкой на очевидцев.

"Киев. Горит почайная Петровка. Рынок. Скоро жк "Почайный на рэльсах"? Спуск в метро прям с подъезда?", - говорится в сообщении.

Там же есть фотография пожара - со стороны торговых павильонов валит густой черный дым.

Пожар возле рынка "Петровка"

"Ну естественно такую территорию будут выжимать под ТЦ", "Книжный горит? его как раз собрались сносить под ТРЦ", - пишут комментаторы.

Речь идет о сообщениях в СМИ и социальных сетях, в которых была информация о планах снести книжный рынок и построить ТРЦ на его месте. А самих предпринимателей переселить в район ангаров около станции метро "Лесная". Позднее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что строительство ТРЦ возле метро "Почайна" пока не планируется.

Как сообщали Українські Новини, вечером, 21 июля, в Киеве произошел пожар. На улице Стеценко, 75, которая пролегает в Шевченковском, Святошинском, и в Подольском районах, загорелся жилой дом в ЖК "Спивоче".

В Киеве 24 июля в районе Троещины на улице Закревского, 77 произошел еще один один пожар.Там погибла женщина.