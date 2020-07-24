В киевской многоэтажке вспыхнул пожар. В квартире заживо сгорела женщина

Сегодня, в Киеве, в районе Троещины, на улице Закревского, 77 произошел еще один один пожар после того, как 9 июля, на этой же улице горела квартира. В загоревшейся квартире заживо сгорела женщина. Об этом "РБК Украина" сообщили в ГосЧс. В комментарии журналистам указали, что в результате пожара погибла 77-летняя женщина. Она сгорела заживо. "На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена лестница чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС. На данный момент продолжается ликвидация пожара. В квартире найдено очень много мусора. Спасатели пока не сообщают, был ли в квартире во время пожара еще кто-то. Как сообщали Українські Новини, во вторник вечером, 21 июля, в Киеве произошел пожар. На улице Стеценко, 75, которая пролегает в Шевченковском, Святошинском, и в Подольском районах, загорелся жилой дом в ЖК "Спивоче".