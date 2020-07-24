В киевской многоэтажке вспыхнул пожар. В квартире заживо сгорела женщина

Сегодня, в Киеве, в районе Троещины, на улице Закревского, 77 произошел еще один один пожар после того, как 9 июля, на этой же улице горела квартира. В загоревшейся квартире заживо сгорела женщина. Об этом "РБК Украина" сообщили в ГосЧс.

В комментарии журналистам указали, что в результате пожара погибла 77-летняя женщина. Она сгорела заживо.

"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена ​​лестница чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.

На данный момент продолжается ликвидация пожара. В квартире найдено очень много мусора. Спасатели пока не сообщают, был ли в квартире во время пожара еще кто-то.

Как сообщали Українські Новини, во вторник вечером, 21 июля, в Киеве произошел пожар. На улице Стеценко, 75, которая пролегает в Шевченковском, Святошинском, и в Подольском районах, загорелся жилой дом в ЖК "Спивоче".