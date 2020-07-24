"Нефтегаз" хочет напечатать отчет компании за 353,9 тыс. гривен

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" объявила тендер на печать годового отчета компании за 2019 год за 353,87 тыс. гривен Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини. Согласно тендерной документации, предметом закупки является бумага мелованная матовая 100г\/кв. м (внутренний блок), бумага мелованная матовая 300г\/кв. м (обложка), производство печатных форм, цветопроба, печать, матовое ламинирование, выборочное ультрафиолетовое ламинирование, термобиндер, упаковка и доставка. Срок поставки - до 31 декабря. Конечный срок подачи тендерных предложений - 31 июля. Дата проведения аукциона будет назначена после 28 июля. В системе ProZorro на данный момент отсутствует информация о поданных заявках на участие в тендере. Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" повысил цену на газ для населения. Также "Нефтегаз" закупил программное обеспечение на 2 млн евро.