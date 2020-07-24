Ляшко возит сына в коляске за 57 тыс. гривен, а Джамала через месяц после родов улетела в Турцию

Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который стал отцом, показал снимок двухмесячного сына в коляске, стоимость которой около 57 тыяч гривен, а Джамала через месяц после родов второго сына улетела с мужем, старшим сыном и новорожденным младенцем в Турции. Звездную маму не испугал ни карантин, ни вспышки коронавируса. Об этом сообщает Страна.юа

Как отмечается, Олег Ляшко опубликовал трогательный семейный снимок. В кадре экс-нардеп пожимает на прощание руку двухмесячного сына. Фото Олег подписал так: "Еду на работу".

"Младенца катают в элитной коляске немецкой марки Hesba. Их изготавливают на заказ по эскизам покупателя, используя хромированную раму, ортопедический матрасик и натуральную кожу для отделки люльки, козырька и прогулочного блока. Стоимость такого первого транспортного средства малыша может колебаться от 35 000 до 150 000 грн. Все зависит от модели, конфигурации и эксклюзивного дизайна. Подобный вариант как у сына Ляшко с тканной люлечкой цвета баклажан и капом, обрамленным кожей, называется Hesba Condor Coup deLux и его можно купить в Украине за 57 400 грн в одном единственном магазине столицы", — написали журналисты.

Олег Ляшко опубликовал трогательное фото с ребенком в дорогой коляске. Скриншот: Страна.юа

Жена политика Росита подарила ему сына в середине мая. Радостное событие произошло в частном роддоме "Лелека" в Пуще-Водице, неподалёку от Киева. Стоимость естественных родов тут стартует от 53 700 грн, а за пакет "VIP" нужно заплатить 108 800 грн (цены без учета скидок - Ред.). В этом же медицинском учреждении недавно появился на свет второй сын певицы Джамалы.

На днях дважды мама с новорожденным на руках улетела в отпуск на побережье Мармариса в Турцию. Звезду не остановил, ни коронавирус, ни тот факт, что малышу едва исполнился месяц.

Джамала с семьей улетела в Турцию. Коллаж: Страна.юа

"Мы решились. Да, мы безумные! Масочный режим — соблюдён, хоть это очень тяжело. Социальной дистанции старались придерживаться, но в самолете всё плотнячком", — написала артистка в своей странице в Instagram.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 7 июня, охранник Олега Ляшко Евгений Стипанюк на улице Заболотного в Киеве остановил движение автомобилей и устроил разборки с водителем другого автомобиля, который якобы не пропустил Стипанюка, угрожая при этом пистолетом.

А Джамала еще в сентябре заявила, что хочет взять паузу в карьере ради второй беременности.