Джамала хочет взять паузу в карьере ради второй беременности

Народная артистка Украины, победительница Евровидения 2016, украинская исполнительница крымско-татарского происхождения Джамала заявила о том, что сделает перерыв в карьере, чтобы родить второго ребенка. Об этом певица рассказала в интервью журналистам программы "Ранок з Україною", передает "Сегодня".

Так, певица Джамала рассказала о последних и важных событиях своей жизни, а также о дальнейших планах.

Для Джамалы этот год является символичным, поскольку певица отмечает свой первый десяток лет на сцене. Певица рассказала, что одним из ближайших планов является тур по 10 городам Украины, новые дуэты, к которым исполнительница подходит с большой ответственностью.

Певица поделилась, что хочет больше времени посвятить мужу Бекиру.

"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 – он и сестра", – рассказал Джамала журналистам Джамала с мужем Бекиром и сыном Эмиром-Рахманом

Несмотря на свою сильную привязанность и любовь к музыке, Джамала не хочет пропускать, как растет ее ребенок, которому исполнился 1 год.

"Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры – долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно расстраивает. Но брать его с собой не могу, потому что для него это тяжело. Но не переживайте, у него все хорошо – с ним отец, родители моего мужа – они просто невероятные няни", – рассказала певица.

Джамала с сыном. Фото: Инстаграм/Джамала

Джамала отмечает, что несмотря на разницу в возрасте с мужем, который младше ее на 8 лет, мудрости ему не занимать. Благодаря своему спокойствию он почти все потенциальные ссоры переводит в тихие семейные обсуждения.

"Я очень темпераментная, импульсивная, бывает, иногда жалею о том, что сказала. Бекир более взвешенный, и он спокойнее – держит все в себе… И, если у нас есть какой-то вопрос, мы его очень спокойно обсуждаем", – поделилась Джамала.

Как сообщали Українські Новини, после финала нацотбора на Евровидение 2019 против певицы Джамалы развернулась спланированная кампания, которая сопровождается оскорблениями и нападками.