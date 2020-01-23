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23 января 2020, четверг, 12:42 748
Общество 2020-01-23T12:42:39+02:00
Українські Новини
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода

Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода

Валерия Драгомирова
Единый реестр деклараций лиц, Доходы, Январь, Олег Ляшко
Олег Ляшко. Фото: LIGA.net
Олег Ляшко. Фото: LIGA.net

Бывший народный депутат и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Указано, что Ляшко получил доход 11 января на сумму 227 581 гривен. 

Скриншот: сайт public.nazk.gov.uaСкриншот: сайт public.nazk.gov.ua


При этом на сайте говорится, что Ляшко безработный и никакую должность не занимает. 

Как сообщали Українські Новини, в ноябре Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова. Претензия лидера "Радикальной партии" касалась импорта электроэнергии.

Кроме того, Ляшко бился с Герусом в брендовой куртке за 160 тысяч гривен.

19 ноября суд отпустил Ляшко на поруки бывших депутатов Верховной Рады Виктории Сюмар (фракция "Европейская солидарность") и Михаила Волынца ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Тем временем прокуратура завершила расследование избиение Геруса экс-депутатом Ляшко. По результатам расследования процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта. 

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