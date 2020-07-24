Ляшко возить сина в колясці за 57 тис. гривень, а Джамала через місяць після пологів полетіла до Туреччини

Ексдепутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який нещодавно став батьком, опублікував знімок двомісячного сина в колясці, вартість якої сягає близько 57 тисяч гривень. Тим часом Джамала через місяць після народження другого сина полетіла з сім'єю до Туреччини, не дивлячись на спалахи коронавірусу та карантин. Про це повідомляє Страна.uа

Як наголошується, Олег Ляшко опублікував зворушливий сімейний знімок. В кадрі екснардеп тисне на прощання руку двомісячного сина. Фото Олег підписав так: "Їду на роботу".

"Немовля катають в елітній колясці німецької марки Hesba. Їх виготовляють на замовлення за ескізами покупця, використовуючи хромовану раму, ортопедичний матрацик і натуральну шкіру для обробки люльки, козирка і прогулянкового блоку. Вартість такого першого транспортного засобу малюка може коливатися від 35 000 до 150 000 грн. Все залежить від моделі, конфігурації і ексклюзивного дизайну. Подібний варіант як у сина Ляшко з тканинною люлечкою кольору баклажан і капом, обрамленим шкірою, називається Hesba Condor Coup deLux і його можна купити в Україні за 57 400 грн в одному єдиному магазині столиці", — написали журналісти.

Олег Ляшко опублікував зворушливе фото з дитиною в дорогій колясці. Скріншот: Страна.uа

Дружина політика Росіта подарувала йому сина в середині травня. Радісна подія відбулася в приватному пологовому будинку "Лелека" в Пущі-Водиці, неподалік від Києва. Вартість природних пологів тут стартує від 53 700 грн, а за пакет "VIP" потрібно заплатити 108 800 грн (ціни без урахування знижок - Ред.). В цьому ж медичному закладі нещодавно з'явився на світ другий син співачки Джамали.

На днях двічі мама з новонародженим на руках полетіла у відпустку на узбережжі Мармаріса в Туреччину. Зірку не зупинив ні коронавірус, ні той факт, що маляті ледь виповнився місяць.

Джамала з родиною відлетіла до Туреччини. Колаж: Страна.uа

"Ми зважилися. Так, ми божевільні! Масковий режим — дотримано, хоч це дуже важко. Соціальної дистанції намагалися дотримуватися, але в літаку всі плотнячком", — написала артистка на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня водій Олега Ляшка Євген Стіпанюк погрожував пістолетом автомобілісту, який нібито не пропустив його на дорозі.

А Джамала ще у вересні заявила, що хоче взяти паузу в кар'єрі заради другої вагітності.