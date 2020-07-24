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24 июля 2020, пятница, 13:12 144
Общество 2020-07-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
За неделю в Киеве составили 101 протокол за нарушение карантина кафе и магазинами

За неделю в Киеве составили 101 протокол за нарушение карантина кафе и магазинами

Анна Рудык
Карантин, карантин в Киеве, карантин в Украине, Нарушение карантина
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

В то время, как заболеваемость коронавирусом в столице растет, полиция составила 101 протокол за нарушение правил карантина заведениями в Киеве. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшую неделю представители Госпродпотребслужбы, муниципальной охраны совместно с полицией проверили более 460 ресторанов, кафе, магазинов и рынков, составили 101 протокол о нарушениях. Это меньше, чем за прошедшую неделю, то есть большинство заведений пытаются все-таки придерживаться правил, и это ответственное отношение к безопасности клиентов", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что те заведения, которые пренебрегают регламентами работы, полиция закрывает.

Как сообщали Українськi Новини, летним площадкам кафе и ресторанов отменили уплату паевого взноса.

Также в июле Верховная Рада уменьшила плату за аренду (наем) не используемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период ограничений с 11 мая, связанных с карантином.

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