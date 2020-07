Сотни активистов в Израиле протестуют против Нетаньяху. Полиция разогнала акцию водометами

Как отмечается, 23июля забастовщики поздно вечером собрались у резиденции Нетаньяху с требованиями подать в отставку, обвиняя его в коррупции и недовольстве реакцией властей на эпидемию коронавируса.

Акция проходила мирно, однако в какой-то момент полиция начала разгонять протестующих водометами. По данным правоохранителей, это было сделано, потому что митингующие решили идти дальше по городу. Всего задержали около 55 человек.

BREAKING - While #Israel is being hit by a second #COVID19 wave, thousands gather in #Jerusalem to protest against how the government is dealing with it. People siege #Netanyahu's residence. Clashes with the police reported and 6 detained.pic.twitter.com/jyrBH2xDdY