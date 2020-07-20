Медики Израиля вышли на митинги, несмотря на карантин

Несмотря на то, что Израиль снова вернул тотальный карантин, израильские медики, в частности, медбраться и медсестры, вышли на митинги с требованиями добавки ставок среднего медицинского персонала в систему здравоохранения. Об этом сообщает newsru.co.il.

Забастовки начались в 7:00 утра, после того, как ночные переговоры с министерствами финансов и здравоохранения не увенчались успехом.

"Медсестры и медбратья в поликлиниках больничных касс "Клалит", в системе школьного здравоохранения и в центрах матери и ребенка не работают. В больницах закроют амбулатории и отменят послеполуденные элективные операции, а в отделениях госпитализации медсестры будут работать в субботнем режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отделения, где борются с коронавирусом, будут работать в обычном режиме, а дежурные медсестры в поликлиниках будут оказывать лишь экстренную помощь (уколы инсулина, помощь онкологическим больным и процедуры ЭКО).

Кроме того, в каждом городе будет работать один центр матери и ребенка, который будет заниматься только экстренными случаями.

В региональных центрах минздрава будут проводить только эпидемиологические расследования. Клиники вакцинации работать не будут.

Издание пишет, что в утренние часы в понедельник забастовку солидарности проведут и врачи-интерны, объединенные в профсоюзную организацию "Миршам".

Так, основным требованием профсоюза является добавка ставок среднего медицинского персонала в систему здравоохранения.

Сейчас около тысячи медсестер и медбратьев находятся на карантине и еще 1,5 тысячи оторваны от своей обычной работы, поскольку их перевели на работу в коронавирусные отделения. В результате на оставшихся на своих местах падает двойная нагрузка.

Как сообщали Українські Новини, перед тем, как продлить карантин, Израиль продлил запрет на въезд до 2 августа.