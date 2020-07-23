После резкого роста заболеваемость коронавирусом в Киеве начала падать

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве 22 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 112 человек до 7 278.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 112 человек. На сегодня в столице уже 7 278 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.

Заболели 60 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 2 девочки в возрасте 6 месяцев и 14 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, а также 3 мальчика в возрасте от 4 до 15 лет.

В больницы за прошедшие сутки были госпитализированы 13 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Наибольшее количество случаев заболевания зафиксировано в Дарницком районе - 20, Деснянском - 16, Печерском и Соломенском - по 13.

Выздоровели за минувшие сутки 25 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 546 киевлян.

Как сообщали Українськi Новини, Минздрав к осени хочет вдвое увеличить количество тестирований на коронавирус.

Также сегодня начался 134-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.