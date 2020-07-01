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01 июля 2020, среда, 14:55 202
Финансы 2020-07-01T15:15:01+03:00
Українські Новини
На борьбу с COVID-19 из бюджета потрачено 3,2 млрд грн, — Минфин

На борьбу с COVID-19 из бюджета потрачено 3,2 млрд грн, — Минфин

Кира Молчанова
Минфин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Фонд борьбы с коронавирусом
Деньги. Фото: Фото: pexels
Деньги. Фото: Фото: pexels

Министерство финансов констатирует, что на предотвращение распространения коронавируса потрачено более 3,2 млрд гривен бюджетных средств.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українськi Новини.

"По данным Госказначейства, по состоянию на 25 июня за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 3,25 млрд гривен: 911 млн гривен из госбюджета и 2, 336 млн гривен из местных бюджетов", — говорится в сообщении министерства.

Также указывается, за июнь потрачено 624 млн гривен на предотвращение и противодействие распространению коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада создала в государственном бюджете на 2020 год фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд гривен.

Средства фонда будут направляться на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины COVID-19; оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19; меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий COVID-19.

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