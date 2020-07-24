Найти ошибки в прошлом и не поддаваться легкомыслию. Лунный гороскоп на сегодня

В то время, как в сегодня три знака зодиака смогут успешно решить любые проблемы, в пятницу, 24 июля, начался пятый лунный день и растущая Луна в знаке Весы. В этот день астрологи советуют сосредоточиться на прошлых событиях и решениях, проанализировать их, чтобы найти ошибки и понять, как их исправить. Это день стойкости и построения планов на будущее. Легкомыслию в 5 лунный день нельзя поддаваться, ведь только четко поставленные цели принесут успех. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в пятницу, 24 июля, расскажут Українські Новини.

В этот день следует выговариваться и открыто проявлять эмоции. Это поможет очиститься от негатива.

Также пятый лунный день хорошо подходить для очистки организма. В этот день постарайтесь не употреблять тяжелую пищу, сосредоточившись на свежих фруктах и овощах.

Выбирая одежду и макияж, сосредоточьтесь на сочетании белого, розового и серого цветов. Также в этот день можно проводить косметические средства, направленные на питание кожи.

Кроме того, в пятницу нужно воздерживаться от приема алкоголя и табака. Взамен можно провести время за занятием спортом на свежем воздухе.