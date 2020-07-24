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24 июля 2020, пятница, 05:15 27
Lifestyle 2020-07-24T05:15:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака успешно решат любые проблемы сегодня, — астролог

Три знака зодиака успешно решат любые проблемы сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп на пятницу
Гороскоп на пятницу. Фото: pixabay
Гороскоп на пятницу. Фото: pixabay

В то время, как в четверг Близнецы, Скорпионы и Рыбы легко правлялись с препятствиями, в пятницу Тельцы, Стрельцы и Водолеи смогут решить любые проблемы. Подробнее о том, что звезды приготовили представителям этих знаков зодиака 24 июля, расскажут Українські Новини.

Телец

Этот день принесет Тельцам много положительных эмоций. Это будет насыщенный событиями период, многие из текущих дел удастся успешно завершить без особого труда. Пятница также будет связана с романтикой и любовью. Преставитлей этого знака зодиака могут ожидать важные встречи, признания в любви. В работе проявите сдержанность и внимание к деталям.

Стрелец

У Стрельцов день хорош для совместного ведения бизнеса или коллективной работы. Совместный труд будет более успешным, чем самостоятельная работа. В пятницу не вступайте в конфликт с начальством или коллегами. Держитесь подальше от завистников, в этот день они могут навредить Стрельцам. Вечером уделите внимание здоровью.

Водолей

В пятницу Водолеи будут одним их тех счастливчиков, на чьей стороне будут звезды. Этот день будет хорош для общения, приобретений, различных поездок. Возможно, предтавителям этого знака придется решать важные вопросы, касающиеся работы. Вероятно, на плечи Водолеев лягут дополнительные обязанности. Вечером больше отдыхайте в спокойной обстановке и набирайтесь сил для будущих свершений.

Как сообщали Українські Новини, в небе над Рубежным поймали яркую комету Neowise.

Также 23 июля Китай впервые отправил миссию на Марс.

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