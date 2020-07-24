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24 июля 2020, пятница, 12:00 116
Мир 2020-07-24T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Эстонии у трех украинских заробитчан обнаружили коронавирус

В Эстонии у трех украинских заробитчан обнаружили коронавирус

Елизавета Кесельман
Эстония, Заробитчане, Украинские заробитчане, коронавирус у заробитчан
Заробитчане. Фото: Ualife.net
Заробитчане. Фото: Ualife.net

После того, как украинские заробитчане заболели в Польше коронавирусом, в Эстонии инфекцию COVID-19 зафиксировали у троих украинских сезонных работников, прилетевших в Эстонию спецрейсом 21 июля. Об этом сообщает ERR.

Как сообщается, на борту самолета находилось 170 украинцев. По прибытии в аэропорт они все сдали тест на коронавирус, 3 из которых показали положительный результат. 

Как заявила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения Мари-Анне Херма, количество больных может увеличиться. 

Также отмечается, что помимо трех больных, власти подозревают еще одного прибывшего с наличием инфекции COVID-19. 

Всех пассажиров самолета отправили на двухнедельный карантин, после чего они повторно сдадут тест на коронавирус.

Спецрейс был организован Торгово-сельскохозяйственной палатой Эстонии. Все расходы (перелет, тесты, пребывание на карантине) оплатят работодатели.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам. 

Кроме того, у заробитчанина, прилетевшего в Австрию, выявили коронавирус. 

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