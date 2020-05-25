У заробитчанина, прилетевшего в Австрию, выявили коронавирус

Пока Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам, на одном из авиарейсов, доставивших украинских заробитчан за границу, обнаружили больного коронавирусом . О том, что из 213 помощников по уборке урожая из Украины, которые приземлились в аэропорту Линца 8 мая, у одного выявили коронавирус, сообщало Österreichischer Rundfunk.

По словам источников, из-за обнаруженного больного все пассажиры, которые должны были быть заняты на сельхозработах, из аэропорта отправились на изоляцию.

Источники не уточнили, в какой стране это произошло. Как известно, были организованы рейсы в Финляндию, Австрию, Великобританию и Польшу. Из этих государств обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия.

19 летевших с инфицированным украинских заробитчан отправили на двухнедельный карантин, а еще 194 прибывших рабочих, которых посчитали здоровыми, отправили на клубничные поля. Уточнялось, после им планировали поручить собирать абрикосы и вишню. Кроме того, сезонные рабочие в Австрии также срочно требовались для сбора огурцов.

Также сообщалось, что еще один специальный рейс с 250 сезонными рабочими из Украины в Линц должен был состояться в понедельник, 18 мая.

Как сообщали Українські Новини, Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины.



Ранее президент Финляндии поблагодарил Зеленского за отправленных заробитчан.