Полицейские продолжают искать полтавского похитителя. Привлекли авиацию

По состоянию на 9:00 24 июля правоохранители все еще не задержали полтавчанина Романа Скрыпника, который в четрвег захватил полицейского в заложники, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке.

Об этом главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина сообщила в комментарии "Украинской правде".

"По состоянию на сейчас не задержали. Продолжается спецоперация. Привлечено много людей из разных подразделений и ведомств, привлечена авиация, используется спецтехника, и кинологи с собаками, и Нацгвардия. Координирует работу штаб в составе полиции, СБУ и прокуратуры. Надеемся, что результаты скоро будут", — сказала Ларина.

По ее словам, злоумышленник скрылся через лесопосадку и сейчас скрывается на территории, на которой чередуются лесопосадки и поля.

На вопросо том, вооружел ли Скрипник и может ли представлять опасность для людей, Ларина ответить не смогла, указав, что такая информация у нее отсутствует.

Однако Нацполиция в Facebook 23 июля сообщала, что человек опасен и вооружен.

Как сообщали Українські Новини, Скрипник, который брал в заложники взял в заложники начальника управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Полтавской области Виталия Шияна, был четырежды судим.