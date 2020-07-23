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23 июля 2020, четверг, 11:15 429
Происшествия 2020-07-23T11:17:17+03:00
Українські Новини
Похититель автомобиля угрожает полицейским гранатой в Полтаве

Похититель автомобиля угрожает полицейским гранатой в Полтаве

Елизавета Драбкина
Полиция, Полтава, Граната, Незаконное завладение транспортным средством
Спецоперация в Полтаве Фото: Нацполиция
Спецоперация в Полтаве Фото: Нацполиция

Подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством угрожает полицейским гранатой в Полтаве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Полтавской области, передают Українськi Новини.

"На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - сказано в нем.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

Охрану места происшествия осуществляет патрульная полиция.

Полиция просит граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции, а также держаться как можно дальше от эпицентра событий.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Запорожской области правоохранители задержали вооруженного нетрезвого хулигана, который угрожал взорвать магазин.

В тот же день взрывотехники уничтожили подозрительную коробку возле станции метро "Минская" в Киеве.

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