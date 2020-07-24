Сегодня началась дополнительная сессия ВНО: сроки и когда объявят результаты

После объявления результатов основной сессии, дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) начнется в пятницу, 24 июля, тестом по физике.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

Допуск участников к пункту тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50.

Дополнительная сессия ВНО предназначена для тех, кто не смог принять участие в основной сессии оценивания по причинам, не зависящим от их действий и воли.

Она пройдет с 24 июля по 11 августа.

Результаты дополнительной сессии будут определены и объявлены до 14 августа.

Как сообщали Українськi Новини, Украинским центром оценивания качества образования объявлены результаты внешнего независимого тестирования по семи предметам. Все ученики смогут узнать свои результаты на своих информационных страницах.

Ранее на ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен.

Также 93 тыс. человек приняли участие в ВНО по географии 15 июля, 34 участника не были допущены к тестированию.