Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться у п'ятницю, 24 липня, тестом з фізики після оголошення результатів основної сесії,

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Додаткова сесія ЗНО призначена для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії оцінювання з причин, не залежних від їх дій і волі.

Вона пройде з 24 липня по 11 серпня.

Результати додаткової сесії будуть визначені та оголошені до 14 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Українським центром оцінювання якості освіти оголошені результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Всі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках.

93 тис. осіб взяли участь у ЗНО з географії 15 липня, 34 учасники не були допущені.

Тим часом, Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Усі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках.