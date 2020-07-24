Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться у п'ятницю, 24 липня, тестом з фізики після оголошення результатів основної сесії, Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини. Допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Додаткова сесія ЗНО призначена для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії оцінювання з причин, не залежних від їх дій і волі. Вона пройде з 24 липня по 11 серпня. Результати додаткової сесії будуть визначені та оголошені до 14 серпня. Як повідомляли Українські Новини, Українським центром оцінювання якості освіти оголошені результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Всі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках. 93 тис. осіб взяли участь у ЗНО з географії 15 липня, 34 учасники не були допущені. Тим часом, Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Усі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках.