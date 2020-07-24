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24 липня 2020, пʼятниця, 10:22 12
Суспільство 2020-07-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати

Сьогодні розпочалася додаткова сесія ЗНО: терміни і коли оголосять результати

Анна Рудык
ЗНО, ЗНО-2020, Додаткова сесія ЗНО
ЗНО. Фото: vsim.ua
ЗНО. Фото: vsim.ua

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться у п'ятницю, 24 липня, тестом з фізики після оголошення результатів основної сесії,

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Допуск учасників до пункту тестування розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

Додаткова сесія ЗНО призначена для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії оцінювання з причин, не залежних від їх дій і волі.

Вона пройде з 24 липня по 11 серпня.

Результати додаткової сесії будуть визначені та оголошені до 14 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Українським центром оцінювання якості освіти оголошені результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Всі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках.

93 тис. осіб взяли участь у ЗНО з географії 15 липня, 34 учасники не були допущені.

Тим часом, Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Усі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках.

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